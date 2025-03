361magazine.com - Grande Fratello, “caso Spolverato” finisce in Rai. Cosa emerge

, ilLorenzoin Rai: eccoè emerso nelle ultime ore in televisione, ilLorenzoin Rai. Il gieffino eletto come primo finalista da quando ha iniziato a giocare nella Casa più spiata d’Italia è stato al centro di numerose critiche e polemiche. Lorenzo infatti ha spesso fatto degli scivoloni criticando ed offendendo diversi inquilini da Javier ad Helena passando a Shaila, Iago, Luca e tanti altri. Il giovane modello ha affrontato tanti scontri in Casa con diversi inquilini ma nonostante tutto il pubblico ha deciso di premiarlo finendo in finale. Lorenzo ad un passo dal gran finale rischia la squalifica?Leggi anche, nuove dinamiche in Casa: tre gieffine si espongonoStando a quanto riporta Novella2000, questa mattina a Uno Mattina in Famiglia, Gianni Ippoliti ha estratto alcuni titoli di giornale parlando di Lorenzoe delle pesanti critiche ed offese che ha rivolto ai suoi compagni di avventura in Casa.