Grande Fratello aereo per Zeudi e Javier | forti reazioni in casa

Domenica 9 Marzo 2025 sulladelsono volati diversi aerei di supporto per i concorrenti. Uno in particolare ha attirato l’attenzione, dentro e fuori la: quello dedicato aDi Palma eMartinez. Il messaggio, firmato con l’hashtag #Zevier, recitava: “J?Z La chimica quella vera”. La reazione dei due gieffini ha alimentato il dibattito tra i telespettatori e gli altri inquilini.Il messaggioscatena il dibattito nelladelIl gesto dei fan ha colto di sorpresa i diretti interessati.Martinez ha mantenuto un atteggiamento distaccato, limitandosi a ringraziare: “Le persone hanno speso soldi per questo, quindi grazie”.Di Palma, invece, ha deciso di affrontare l’argomento con Chiara Cainelli, tornando a parlare del rapporto con il pallavolista.