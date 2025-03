Ilrestodelcarlino.it - Granchio blu, la terza invasione. L’acqua ribolle dei nuovi nati: “Sono più affamati e cattivi”

Ferrara, 9 marzo 2025 – Guardi le acque del mare, dovepiù basse sembrano ribollire. “Ormai da giorni stiamo riempiendo le reti”. Mattia Lanzoni è un ricercatore dell’università di Ferrara. E’ lui a studiare iinquilini, tra terra e mare. Il lupo che ha fatto la sua comparsa in pianura, lungo fruttetti e strade di campagna. Ilblu che – era maggio 2023 – si è preso il mare. L’altro giorno era lungo la costa, a Comacchio, con alcuni ragazzi, borsisti dell’università. Sitrovati davanti l’avanguardia della, dopo quella del 2023 e dell’anno scorso. Il killer delle vongole – ormai non ce nepiù a Porto Tolle (Veneto), a Goro e Comacchio meno del 10% della produzione – ha lasciato l’alto mare per la nuova colonizzazione. Granchietti che corrono nei fondali, impigliati nelle reti a maglie strette proprio per censirli.