Granata piccoli rammarici | È mancata la cattiveria

Perdere in casa della squadra che da dieci turni comanda la classifica ci può stare. Ciò che rammarica è averlo fatto in maniera arrendevole, atteggiamento che non appartiene al Pontedera battagliero che Leonardo Menichini vuol vedere sempre. Venerdì sera sul campo dell’Entella invece le buone intenzioni sono rimaste sul pullman, con iche si sono consegnati alla fame di gloria dei liguri. Morale: 3-0 per la capolista dopo soli 27’ e partita già archiviata. Solo un secondo tempo da Pontedera vero – come quello visto col Gubbio sette giorni prima – ha evitato una figuraccia, che con quel che stava accadendo in campo avrebbe potuto assumere proporzioni umilianti. "Nonostante le mie raccomandazioni sull’attenzione e la preparazione alla partita – ha raccontato l’allenatorenel dopo partita - siamo partiti male.