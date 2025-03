Oasport.it - Golf: Morikawa implacabile, guida l’Arnold Palmer a un giro dalla fine

Collin, il ritorno? Sembrerebbe una possibilità concreta. Da oltre un anno il due volte vincitore Major non porta a casa un torneo sul PGA Tour: la chance ora ce l’ha in uno degli eventi di punta del circuito americano,Invitational.in -5 per lui, e tanto basta per prendersi la leadership a -10, confezionata anche con la ciliegina sulla torta del birdie alla 18.A un colpo di distanza lo insegue Russell Henley, anche lui autore di unin -5 e pronto a dar battaglia in quella che è una delle edizioni più interessanti e incerte dell’evento negli ultimi anni. Terzo il canadese Corey Conners, che mantiene il suo posto a -8 e precede di un colpo l’australiano Jason Day (-3 anche per lui).Quinti insieme a -5 altri due USA, Michael Kim e Tony Finau, entrambi bravi a recuperare terreno, anche se l’impressione è che non se la potranno giocare per la vittoria.