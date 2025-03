Golf Joburg Open | Hill vince a Johannesburg Laporta è diciannovesimo

Leggi su Sportface.it

Lo scozzese Calumha trionfato con 266 (69 66 69 62, -14) colpi il. L’evento DP World Tour ha avuto luogo a, in Sudafrica, sul percorso dell’HoughtonClub.ha avuto la meglio ai playoff, dopo aver concluso il torneo alla pari con i padroni di casa Jacques Kruyswijk (266 – 65 67 68 66) e Shaun Norris (266 – 66 63 67 70). Per il 30enne, si è rivelato fondamentale un par alla seconda buca collezionato nello spareggio.Quarta posizione per Dylan Frittelli con 267 (13), che ha mancato per un solo colpo la fase playoff. Chiude la top cinque Daniel Van Tonder con 268 (-12). La prova ha visto in campo solo un atleta azzurro, Francesco, che si è classificato alposto con 275 (67 68 73 65, -7). L’italiano era partito ventiseiesimo, salendo in ventesima posizione con il secondo round.