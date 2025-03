Oasport.it - Golf, Hill vince ai playoff il Joburg Open. Regalo di Kruyswijk nel finale, Laporta top 20º

È successo di tutto nell’ultima giornata del, torneo che chiude l’International Swing del Dp World Tour prima che questo si trasferisca in Asia. Lo scozzese Calum, dopo un -8 di giornata, si è portato a casa il trofeo alla seconda buca deicontro i sudafricani Shaun Norris e Jacques Kruyswyjk. I treisti avevano chiuso le 72 buche a -14 sul totale. Dopo una prima buca di spareggio in completa parità, Norris ha chiuso con un bogey dopo essere finito in acqua alla seconda buca deimentre Kruyswyjk ha letteralmente regalato la vittoria allo scozzese facendo 3 putt dalla corta distanza.Dietro di loro, ad appena un colpo, Dylan Frittelli. Il sudafricano ha chiuso la domenica con un -7 che lo ha catapultato in 4ª posizione in solitaria davanti a Daniel Van Tonder (5º a -12) e Kierannt (6º a -11).