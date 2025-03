Juventusnews24.com - Gol Retegui: il capocannoniere della Serie A non sbaglia dal dischetto. Atalanta in vantaggio allo Stadium – VIDEO

di Redazione JuventusNews24Golsu rigore:innel primo tempo del big match. La rete dell'attaccante –Si sblocca Juve, il big match dell'Allianzvalido per la 28ª giornata diA. L'1-0 degli ospiti lo firmasu calcio di rigore: trasformazione perfetta per ildel campionato, Di Gregorio intuisce ma non ci arriva. I bergamaschi sono in.??? GOAL Juventus 0-1MateoMATEOOPENS THE SCORING FOR!pic.twitter.com/7xv3y3ENqD— Tekkers Foot (@tekkersfoot) March 9, 2025Queste le immagini del gol dell', che si porta così in.