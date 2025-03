Juventusnews24.com - Gol Lookman, notte fonda allo Stadium! Piove sul bagnato: Vlahovic scivola e i bianconeri escono mentalmente dal campo – VIDEO

di Redazione JuventusNews24Gol: ildella quarta rete dei bergamaschi nel match dell’AllianzJuve Atalanta sarà da dimenticare velocemente per i: i bergamaschi calano il pokercon la rete diche sfrutta l’errore dia centroe riesce a infilzare Di Gregorio con un bel destro.??? GOAL Juventus 0-4 AtalantaMAKES IT FOUR FOR ATALANTA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/xitjO3WK04— Tekkers Foot (@tekkersfoot) March 9, 2025Difficile commentare il secondo tempo deicon loin rivolta e i tifosi che stanno abbandonando lo stadio. Tanti errori e pochisi salvano in questa.Leggi su Juventusnews24.com