Gli ucraini non vogliono tornare in Ucraina, ma ora gli USA li mandano via

Uno dei problemi peggiori che Kiev deve affrontare è la questione dello spopolamento. Il numero diresidenti in patria diminuisce in due modi: il calo demografico vero e proprio (troppi decessi e poche nascite) e i profughi che nonri. Zelensky ora prova a mettere una pezza peggiore del buco.La legge marzialeDal 2022 è in vigore inla legge marziale. Una delle sue conseguenze più dibattute è quella relativa al divieto di effettuare le elezioni a tutti i livelli. Un altro divieto di grossa portata è quello di espatrio, che grava sui maschi dai 18 ai 60 anni. Costoro potrebbe essere teoricamente chiamati alle armi e devono quindi restare a disposizione. Sussistono però delle eccezioni, come i permessi di uscita accordati a chi deve svolgere particolari mansioni per un certo periodo.