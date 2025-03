Ilrestodelcarlino.it - Gli ‘strani’ tubi sulle strade che misurano il traffico

Da qualche giorno diversedi Riccione sono attraversate daneri di gomma ancorati a terra con fascette e collegati a registratori. In molti hanno pensato si trattasse di rilevatori di velocità pronti a scattare multe. Qualcuno ha addirittura pensato a trappole per topi. Nulla di tutto questo. I, che a doppia mandata attraversano i viali della città, servono a rilevare il flusso veicolare lungo le, per poi fare una classificazione della rete comunale, basata su dati scientifici e stabilire le priorità per gli interventi di manutenzione del manto stradale. A occuparsene è la Geat, che in questo modo contribuirà a supportare anche la ricerca sul flusso veicolare che l’amministrazione intende fare in vista del Pums (Piano urbano della mobilità sostenibile), monitorando il flusso dei mezzi in diverse stagioni, mesi, giorni e orari.