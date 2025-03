Lanazione.it - Gli scrittori ci salvano la vita ’La malattia dell’ostrica’ e i libri, viaggio familiare nella letteratura

Claudio Morici, attore teatrale, ma anche noto scrittore e video maker, sarà l’nterprete dello spettacolo teatrale ‘La, in scenaSala Set del Teatro Politeama di Poggibonsi, giovedì 13 alle 21. Dopo aver studiato decine di biografie per un programma tv sui, Claudio ha avuto un’illuminazione: glisono tutti matti. Hanno subìto guerre mondiali, miseria, traumi infantili, come minimo un paio di tragici amori non corrisposti. È gente che sta malissimo, parliamoci chiaro. Il problema è che Claudio, scrittore anche lui, ha un figlio di quattro anni che manifesta già velleità autoriali. Che fare? Come comportarsi? Da padre non ha dubbi: vietare l’utilizzo della penna, censurare la poesia. Ma soprattutto contrastare un sistema educativo che obbliga milioni di bambini a studiare la visione delladi persone che se la sono tolta.