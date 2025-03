Gossipnews.tv - Giuria Clamorosa ad Amici: La Decisione di Maria De Filippi!

Ladel Serale dista per essere completamente rinnovata. Un nome clamoroso sarebbe vicinissimo alla firma: ecco di chi si tratta!La prima fase didiDesi è ufficialmente conclusa, e il pubblico è ormai pronto per il tanto atteso Serale. L’ultima puntata pomeridiana andrà in onda nei prossimi giorni, prima di lasciare spazio alla fase decisiva del talent show. Uno dei grandi interrogativi riguarda la composizione della, un elemento chiave dello spettacolo.Desembrerebbe intenzionata a cambiare totalmente i giudici, mettendo da parte Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè per dare un nuovo volto alla commissione.Secondo un’indiscrezione riportata dal Corriere della Sera, un nome sorprendente sarebbe a un passo dall’accordo con la produzione.