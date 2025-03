Lanazione.it - Gispi Tigers, che peccato. Vince l’Olbia capolista

Leggi su Lanazione.it

"I ragazzi hanno tenuto il campo a livello fisico, contro una squadra comunque forte e che ha effettuato di recente nuovi innesti per puntare ufficialmente alla Serie B. C’è oggettivamente un po’ di rammarico, perché a mio avviso abbiamo "regalato" ai nostri avversari troppi cartellini gialli". Coach Lorenzo Vannini ha così commentato la sconfitta rimediata dainell’anticipo di campionato di ieri, contro. Era il "big match" del girone: i sardi sono arrivati a Prato da primi della classe con 20 punti, cinque in più dei rugbisti pratesi allenati da Vannini e da Luca Nuti che con un successo avrebbero quindi centrato l’aggancio in vetta. Alla fine però sono stati i rivali ad esultare, imponendo un netto 30-17 agli avversari nell’incontro valido per la quinta giornata della fase interregionale del campionato di Serie C 2024/25.