Ilgiorno.it - Giro di vite sul gioco d’azzardo. Controlli a tappeto nei locali. Multe e macchinette sigillate

Notte dineicontro ilillegale. Dal tramonto di venerdì alle 2 di sabato, gli agenti dell’ufficio Quartieri della polizia locale di Monza, in collaborazione con il personale dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, hanno condotto un’operazione mirata al contrasto delpatologico e al controllo del rispetto delle normative sullecito. Durante il servizio, gli operatori hanno effettuatoapprofonditi nelle sale dae neipubblici del territorio comunale. Un macchinario è stato sigillato perché privo della registrazione della data di inizio funzionamento, mentre il titolare di un locale pubblico ha ricevuto una sanzione di 166,67 euro per non avere rispettato la norma che prevede il collocamento delle informazioni obbligatorie sugli apparecchi.