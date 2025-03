Juventusnews24.com - Giovanni Albanese sicuro: «Thiago Motta non è ancora grande, ma vorrebbe diventarlo presto. Juve Atalanta svelerà molte verità, una su tutte»

di RedazionentusNews24ha presentato: il commento sul big match dello Stadium e suSu Sportitalia.com,ha presentato. Le sue parole anche su– «È proprio sulla gestione che gli allenatori italiani fanno la differenza in tutto il mondo. Da Inzaghi a Conte a molti altri, “per non parlare delmaestro Ancelotti” ha ricordato lo stesso, chenon èma, sfruttando il treno della. Contro la Dea non saràun banco di prova decisivo ma i 90 minuti dello Stadium sveleranno: una su– sogni vari ed eventuali da scudetto a parte – su quanto lasia in grado di crescere in maniera omogenea da qui alla fine, evitando tutti gli scivoloni fatti fin qui e dando logica di continuità a un percorso che deve daretante certezze, affinché possa essere considerato promosso a pieni voti».