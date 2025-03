Ilgiorno.it - Giovane rapinatore finisce in manette

È stato rintracciato e arrestato a Monza dove ora si trova in carcere ilche, nella tarda serata dell’11 gennaio scorso, a Morbegno insieme ad un complice in corso d’identificazione, aveva messo a segno due rapine e tentato una terza in danno di alcuni ragazzi del posto che stavano tranquillamente passeggiando per le vie del centro cittadino, riuscendo con minacce e violenza a strappare loro le collanine che indossavano. Il presuntoè un ragazzo di soli 20 anni, proveniente da fuori provincia e di fatto senza fissa dimora. Quella sera lui e un sodale prima avevano minacciato un ragazzo per rubargli la collana e in seguito spintonato e fatto cadere una ragazza, nel tentativo di derubarla. Poco dopo, non soddisfatti, presero di mira un altroe anche in quel caso gli rubarono la collana.