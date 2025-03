Lanazione.it - Giochi, relax ed area sensoriale. Il nuovo parco urbano di Marlia

C’era anche il presidente della Regione Giani, insieme ad un folto pubblico all’inaugurazione deldirealizzato dall’amministrazione comunale in un’di circa 6 mila metri quadrati compresa fra via della Chiesa, via di Cortinella e via dei Biccelli. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco Giordano Del Chiaro, la giunta, il presidente del consiglio comunale, Luca Menesini, molti consiglieri comunali, il presidente della Capannori Servizi, Pierangelo Paoli, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Marcello Bertocchini, Claudio Oliva dell’ Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca e Massa Carrara, Pierluigi Micheletti, comandante della stazione dei Carabinieri di Ponte a Moriano e don Agostino Banducci parroco della frazione che ha impartito la benedizione.