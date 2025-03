Ginnastica artistica Coppa del Mondo Baku | tre successi per il Giappone vincono anche Stati Uniti e Ucraina

Leggi su Sportface.it

va in scena l’ultima giornata dideldi. Ilcolleziona tre dei cinque ori a disposizione, mentre gli altri due titoli a disposizione sono andati allo statunitense Brandon Dang e Nazar Chepurnyi dall’. La nipponica Nakamura Haruka, campionessa iridata juniores all around nel 2023, ha vinto il suo primo evento didel, collezionando il miglior punteggio alla trave. Completano il podio la cinese Chu e l’ungherese Mayer. La terra del sol levante festeggiaKishi Rina, campionessa nel corpo libero a diciassette anni. Lase è seguita dalla connazionale Tokutsugi e da Chu, in garanella trave.Nel maschile, Nazar Chepurnyi si è confermato nel volteggio. L’ucraino è al suo terzo oro in categoria, dopo aver trionfatonel 2022 e nel 2024.