Ilrestodelcarlino.it - Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi rivelano il sesso del figlio in arrivo

Ancona, 9 marzo 2025 – Dopo mesi di attesa e grande emozione,ildel loro primo: in casaarriverà una bambina. L’annuncio è apparso sui social, in un tenerissimo post su Instagram, in cui il campione olimpico di salto in alto ha espresso tutta la sua gioia. "Non vedo l'ora di vedere una piccola te sgambettare qua e là per la casa. Tu e la mamma mi farete impazzire d’amore,” ha scrittosotto una foto di una tutina rosa da bimba. Dettagli sull'annuncio Insieme al completino da neonata, anche un estratto del video del matrimonio dei due (guarda il video). “Mi hai insegnato ad amare e a rispettare – dice al microfono con voce tremolante il campione -. Mi hai fatto capire il significato della parola famiglia, e a quanto questa sia importante.