Ghiviborgo-Livorno 7-1, che batosta per gli amaranto

Ghivizzano (Lucca), 9 marzo 2025 – Clamoroso allo stadio Carraia di Ghivizzano dove ilstrapazza ilper 7-1. I padroni di casa segnano con la doppietta di Gori, Nottoli, Fischer, Signorini, Noccioli e Conti. Inutile la rete del pareggio iniziale di Rossetti. Ancora avanti con il 3-4-2-1, Paolo Indiani schiera Filippo Tani in porta seguito da un braccetto difensivo inedito con Giacomo Risaliti insieme ad Andrea Fancelli e Lorenzo Borri che torna titolare dopo qualche mese. Sugli esterni ancora avanti con Edoardo Bonassi e Alessandro Calvosa con i soliti Filippo Bellini e Zaccaria Hamlili in cabina di regia. Sulla trequarti Federico Dionisi e Alessandro Malva alle spalle di Simone Rossetti come centravanti. Partenza subito in salita per ilche dopo sette minuti si trova sotto di una rete Gori che approfitta di una disattenzione di Risaliti per battere Tani in un uno contro uno.