Ghedi e Aviano, le bombe atomiche Usa sono già in Italia

Dieci anni di annunci, smentite, rassicurazioni e ipocrisie. Ora la realtà si impone: le nuovenucleari americane B61-12arrivate in Europa. E quindi anche in, precisamente nelle basi di. La notizia non viene da qualche “gola profonda” in incognito, ma dall’esperto più autorevole in materia, Hans Kristensen, della Federation of American Scientists, che cura le statistiche sugli arsenali atomici per il Bulletin of the Atomic Scientists. Interpellato dal Fatto Quotidiano, Kristensen ha confermato che le nuove testatestate consegnate. Punto. Nessuna smentita, nessuna precisazione, nessuna conferenza stampa del nostro governo per spiegare aglini cosa sta succedendo.L’, tra l’altro, non è un paese qualsiasi in questa storia: è quello europeo con il maggior numero di ordigni nucleari statunitensi e l’unico a ospitarne in due basi militari.