Ilgiorno.it - Gestore cercasi per il nuovo nido in costruzione

Ilcomunale di Maleo è in, intanto si cerca il. "I lavori procedono bene, la struttura potrà essere pronta a luglio", annuncia Francesco Bergamaschi (nella foto), presidente del Consiglio comunale. Oggi in paese è presente solo un microretto da un’associazione familiare, in locali di proprietà privata. "Ora, essendoci aggiudicati i fondi del Pnrr per la realizzazione in corso di una nuova struttura, siamo tenuti a erogare il servizio. Essendo impraticabile l’erogazione diretta con dipendenti comunali, abbiamo optato per il partenariato pubblico privato per affidare la concessione del servizio in finanza di progetto". Quindi "mentre siamo al getto della soletta di copertura", è stato pubblicato l’invito ai privati per le proposte di gestione. L’apertura a settembre secondo Bergamaschi è "improbabile perché fino al 5 maggio si raccolgono proposte, poi ci sono 45 giorni per scegliere e affinare la migliore da mettere in gara tramite la centrale unica di committenza provinciale.