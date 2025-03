Gravidanzaonline.it - Genitorialità consapevole: educare i figli all’intelligenza emotiva

Lazza, spiega l’Accademia della Crusca, è quella realtà che implica la conoscenza del proprio stato e delle proprie emozioni, ma anche una comprensione profonda di sé stessi e del contesto in cui si vive. Applicata allapossiamo definirla come la scelta di adottare un approccio educativo basato sul rispetto reciproco tra genitori e. La, quindi, è quella che si impegna nella comprensione dei bisogni emotivi deie sulla costruzione di una relazione e di un legame caratterizzati dalla fiducia.Essere genitori consapevoli significa essere presenti nelle scelte educativa aiutando i bambini a sviluppare la cosiddetta intelligenza. Lasi discosta da altri modelli educativi basati sul controllo e la punizione (e in alcuni casi anche l’umiliazione) del bambino, preferendo un approccio basato sul rispetto, l’incoraggiamento e l’attenzione non solo ai bisogni fisici delo, ma anche a quelli sociali ed emotivi.