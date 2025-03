Game-experience.it - Gears of War Collection, l’uscita ed i contenuti sono stati svelati da un nuovo leak?

Unpotrebbe aver svelato delle informazioni importanti sulla tanto vociferataof War. Secondo MiddleAgeGaming, delle fonti interne a The Coalition avrebbero confermato che la raccolta sarà annunciata ufficialmente nella giornata del 20 giugno 2025, con un rilascio previsto per agosto dello stesso anno. La collezione, che includerà i primi tre capitoli della saga, sarà disponibile anche su Playon 5 e ottimizzata per PS5 Pro, segnando un’importante novità per i fan del franchise.I titoli presenti nellasaranno i seguenti, secondo ilrumor:of Warof War 2of War 3Conferamdnqo quanto riportato nei giorni scorsi da un altro rumor, questi giochi saranno disponibili solo con la modalità Campagna, giocabile in single-player e in cooperativa, ma senza alcuna modalità multiplayer competitivo.