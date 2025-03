Lopinionista.it - Gaza, Fratoianni: “Solo uno come Netanyahu può tagliare l’elettricità”

Leggi su Lopinionista.it

ROMA – “unoe i suoi fanatici ministri possono pensare misure così disumaneil taglio delo cominciare a predisporre un piano per deportare dalla Striscia dimilioni di civili palestinesi”. Lo afferma il leader di Alleanza verdi e sinistra, Nicola(foto).“Anche la comunità internazionale, i governi europei, il governo Meloni continuano a dimostrare – prosegue – tutta la loro miserabile ignavia di fronte a tutto ciò che sta accadendo da mesi in quell’area. Abbiano un sussulto di dignità, costringano il governo israeliano a smetterla con azioni così vergognose e inaccettabili – conclude– Il rispetto del diritto internazionale non può essere intermittente”.L'articolo: “unopuò” L'Opinionista.