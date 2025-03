Ilrestodelcarlino.it - Gare di matematica, in finale Tassoni,. Fermi e Formiggini

Si è tenuta nel pomeriggio di venerdì a Modena la XXI edizione della Coppa Ruffini, competizione nazionale dia squadre rivolta agli studenti delle scuole secondarie superiori organizzata dal Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche di Unimore, che ha visto primeggiare il Liceo Scientificodi Modena. Le prime quattro classificate, che si qualificano per le finali nazionali di Cesenatico, in programma a inizio maggio, sono nell’ordine: il Liceocon 1339 punti, il Liceo Galileo Galilei di Caravaggio (Bergamo) con 945 punti, l’Istituto tecnico Enricodi Modena con 846 punti e il Liceodi Sassuolo con 772 punti. All’evento hanno partecipato 26 squadre, per un totale di oltre 180 studenti e studentesse provenienti dalle province di Modena, Reggio Emilia, Bologna, Piacenza, Parma, Mantova, Bergamo, Arezzo e Carrara.