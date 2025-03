Puntomagazine.it - Gardenie e ortensie per le ricerca: A San Giorgio del Sannio

in prima linea AISM e associazione nazionale CarabinieriDal 7 al 9 marzo 2025, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM) celebra 20 anni di impegno per le donne e lasulla sclerosi multipla. Un traguardo importante, reso ancora più significativo da un’ondata di solidarietà che ha attraversato le piazze di tutta Italia.Protagonisti di questa iniziativa sono, fiori scelti come simbolo del forte legame tra le donne e la lotta contro la sclerosi multipla. Anche Sandelha risposto con entusiasmo: in Piazza Risorgimento, la Sezione locale dell’Associazione Nazionale Carabinieri ha allestito un gazebo “GARDENSIA”, accogliendo tutti i cittadini sensibili alla causa.L’evento sta vedendo una grande partecipazione della comunità, con tante persone che hanno scelto di sostenere lacon un semplice, ma prezioso, gesto: acquistare un fiore per fare la differenza.