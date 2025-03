Biccy.it - Gaga si prende in giro per il flop di Joker nel monologo al SNL

Ieri sera Ladyha aperto l’ultima puntata del Saturday Night Live con unesilarante. La Germanotta fasciata in un abito a metà tra il Grande Gatsby e Seduzioni Diamonds di Valeria Marini si è presentata sul palco del SNLndosi inin maniera geniale. Prima le battute suldi2 e sul Razzie vinto, poi i riferimenti alla performance del 2013 con R Kelly sulle note di Do What U Want.Con questoci ha reso tutti più.Ildi Lady.“Grazie mille. Sono così entusiasta di essere qui. So che potreste pensare che io sia qui per promuovere il mio album, Mayhem, ma in realtà sono qui per ricordarvi che sono un’attrice straordinaria. L’ultima volta che ho condotto SNL avevo 27 anni. Ora ne ho 38, che è scientificamente l’età migliore per una popstar donna.