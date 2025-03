Ilrestodelcarlino.it - Gabry Ponte vola all’Eurovision e "patti di non belligeranza" invadono la pagina Wikipedia di San Marino

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

San, 9 marzo 2025 –rappresenterà Sanall'Eurovision. Il dj ha trionfato ieri sera al Sansong contest con il brano "Tutta l'Italia", inizialmente proposto per il Festival di Sanremo ma scartato perché privo di un interprete ufficiale. La canzone, scelta da Carlo Conti come colonna sonora della kermesse sanremese, ha conquistato il pubblico sammarinese, che ha votato in massa, regalandoli la vittoria e il pass per l'Eurovision di Basilea. Modificata ladi SanL'entusiasmo per la vittoria diha contagiato anche il web, dove ladi Sanè stata momentaneamente modificata con un simpatico messaggio rivolto agli altri Paesi, in particolare all'Italia: "Facciamo scambio di punti all'ESC e non minacceremo di invadervi".