Gabry Ponte vince il San Marino Song Contest e vola all’Eurovision con Tutta l’Italia – Il video

Il dj e produttore Gabry Ponte ha vinto con la trascinante, tormentone dell’ultimo festival di Sanremo, il San2025 e sarà portabandiera della Repubblica del Titano, in programma a Basilea dal 13 al 17 maggio, dove pergareggerà Lucio Corsi con Volevo essere un duro dopo il forfait di Olly, vincitore della kermesse canora. A votare questa sera – domenica 9 marzo – è stata una giuria presieduta dal critico musicale Luca De Gennaro e composta dal direttore generale di Rtv San(e della Rai), Roberto Sergio, dal direttore marketing Siae, Mario Andrea Ettorre, e dalle conduttrici e autrici radio-tv Federica Gentile ed Ema Stokholma. Secondo posto per la band trentina – ma con un pezzo in inglese, You get me so high – The Rumpled, terzo l’ucraino Teslenko con Storm.