Davidemaggio.it - Gabry Ponte rappresenterà San Marino all’Eurovision

Leggi su Davidemaggio.it

Tutta l’Italia.Song Contest 2025! Saràa rappresentare la Serenissima Repubblica nella kermesse europea, in programma a maggio a Basilea, in Svizzera.Il dj torinese, con l’ormai tormentone del Festival di Sanremo 2025 (era il jingle), si è aggiudicato il SanSong Contest (ex Una Voce per San), il contest che seleziona l’artista con cui la piccola Repubblica va a gareggiare.La finale, di scena al Teatro Nuovo di Dogana, a San, con la conduzione di Francesco Facchinetti e Flora Canto, ha visto in gara 20 artisti, di cui ben 14 italiani. Il verdetto è stato deciso dalla giuria presieduta da Luca De Gennaro (critico musicale, dj e conduttore radiofonico) e formata da: il Direttore Generale di RTV San, Roberto Sergio; il Direttore Marketing di SIAE, Mario Andrea Ettorre; Federica Gentile; Ema Stokholma.