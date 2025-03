Metropolitanmagazine.it - Gabry Ponte con ‘Tutta l’Italia’ vince il San Marino Song Contest e vola all’Eurovision

conil Sandi Basilea. Al secondo posto la band trentina The Rumpled e al terzo il cantante ucraino Teslenko. A votarlo, la giuria presieduta da Luca De Gennaro e composta da Roberto Sergio, direttore generale Rtv San, dalle conduttrici radiofoniche e televisive Federica Gentile ed Ema Stokholma e da Andrea Ettorre, direttore marketing della Siae.Pierdavide Carone, con il brano ‘Mi vuoi sposare?’, si è aggiudicato invece il premio della Critica assegnato da una giuria di giornalisti presieduta da Stefano Mannucci del ‘Fatto’ e composta da Carmen Guadalaxara del ‘Tempo’, Angela Calvini di ‘Avvenire’, Antonella Nesi dell’Adnkronos e da Valerio Baroncini del ‘Resto del Carlino’. Assegnati anche il Premio una Voce per Sana The Rumpled e il Premio SanRtv Ludovico Di Meo a Andy Sciacqua.