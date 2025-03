Nonsolo.tv - Gabri Ponte è sposato? Cosa sappiamo della vita privata del dj che rappresenterà San Marino all’Eurovision 2025

Gabry, all’anagrafeele, è un noto DJ e produttore discografico italiano, nato il 20 aprile 1973 a Torino. La sua carriera musicale ha avuto inizio negli anni ’90, ma è con il gruppo Eiffel 65 che ha raggiunto la fama internazionale, grazie a successi come “Blue (Da Ba Dee)” e “Move Your Body”. L’8 marzoha vinto SanSong Contenst con Tutta l’Italia, cheSanSong Contest. MasuaNonostante la sua lunga carriera sotto i riflettori, Gabryha sempre mantenuto una certa riservatezza riguardo alla sua. Non sono noti dettagli su eventuali relazioni sentimentali attuali o passate, né informazioni sulla madre di sua figlia Alice, nata nel 2021. Nel 2021, Gabry ha reso pubblica una delicata operazione al cuore, necessaria per correggere una patologia congenita.