.com - G7: veto Usa. Che annunciano anche l’uscita dalla Nato. Trump dimentica storia, guerra fredda, solidarietà occidentale

Leggi su .com

Elefante in cristalleria, Donaldconferma di voler far uscire gli Usa. Lai sacrifici del secondo doponon contano più nulla. Gli anni dellacon Mosca? Lache faceva dell'America il faro di tutti? Tutto cancellato. Attraverso Elon Musk, gli Stati Uniti confermano il loro scetticismo nei confronti della. "Dovremmo uscirne. Per l'America non ha senso pagare la difesa dell'Europa", ha detto il miliardario rispondendo a un post su XL'articolo G7:Usa. Cheproviene da Firenze Post.