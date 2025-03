Lanazione.it - Funicolare al collaudo. Chiusa fino al 22 marzo

In virtù dei periodici lavori di manutenzione da concludere con ilannuale, ladi Certaldo rimarràda domanial 22compreso. Per garantire comunque il collegamento fra il centro e Certaldo Alto, sarà attivato un servizio di bus navette che faranno quotidianamente la spola (senza prevedere fermate intermedie) fra via XX Settembre e piazza Santissima Annunziata. I bus sostitutivi saranno attivi ogni giorno dalle 7.30 alle 19.30, sabato e domenica compresi, ricalcando gli orari della. I mezzi partiranno da via XX Settembre alle 7.30, 7.50, 8.20, 8.50, 9.20, 9.50, 10.20, 10.50, 11.20, 11.50, 12.20, 12.50, 13.20, 13.50, 14.20, 14.50, 15.20, 15.50, 16.20, 16.50, 17.20, 17.50, 18.20, 18.50 e 19.20. Le partenze da piazza Santissima Annunziata sono invece previste per le 7.