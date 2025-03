Ilrestodelcarlino.it - Fugge e investe agente della polizia locale

All’alt, pur di sottrarsi ai controlli, si è dato alla fuga in sella al suo motorino, finendo per investire undavanti alla stazione, poi trasferito in pronto soccorso con ferite non gravi. Una fuga a velocità sostenuta, inseguito da un’altra pattuglia che si trovava a Castelferretti ed ha provato ad interporre il veicolo di servizio sulla carreggiata. Non pago, però, il fuggitivo ha tirato dritto fino alla Grancetta, dove ha abbandonato il due ruote ed è scappato a piedi, per poi essere raggiunto e bloccato in un campo. Denunciato un 21enne italiano. La situazione si è verificata nel pomeriggio di ieri. Dall’inizio del 2025 si tratta del secondo episodio che vede coinvolti, loro malgrado, gli operatori. A fine gennaio si era verificata un’altra aggressione, quando un uomo di origini tunisine aveva minacciato un autista sul bus ed era stato fermato dal personale del Corpo falconarese in presidio dinanzi allo scalo ferroviario, per poi mordere ad una mano un