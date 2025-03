Lanazione.it - Fucecchio rende omaggio ai deportati della Saffa, gli studenti: “Memoria per un futuro di libertà”

, 9 marzo 2025 – Il valoredi uno dei giorni più buistoria di. E’ ciò che è accaduto ieri in occasionecommemorazione in ricordo degli otto operai livornesi, che l’8 marzo 1944 furono catturati enei campi di concentramento nazisti, dai quali non fecero mai più ritorno. Durante la mattina, la sindaca Emma Donnini ha deposto una corona di alloro presso la lapide posta in via Dante, momento al quale a fatto seguito la cerimonia di commemorazione presso il monumento ai Caduti in piazza XX Settembre, davanti alle pietre d’inciampo dedicate proprio agli operai. Presenti gli assessori Alberto Cafaro e Marco Padovani, molti consiglieri comunali e i rappresentanti delle associazioni Fratres, Pubblica Assistenza, Spi Cgil, Aned e Associazione Nazionale Carabinieri.