Frida Karlsson fa calare il gelo a Trondheim e vince una pazzesca 50 km ai Mondiali. Battute Weng e Johaug

è la regina della 50 km a tecnica libera con partenza di massa deidi sci di fondo a. Parla svedese l’ultima gara della rassegna iridata, con la vittoria che arriva nelle fasi conclusive e al termine di una lotta a quattro nella quale Heidie Therese, rispettivamente a 2?1 e 2?9, non riescono a dare l’ultimo urrà alla Norvegia.Pronti via, e quella che si vede non è la classica 50 km con attesa molto lunga di sviluppi (del resto, con 35 in gara non potrebbe quasi essere altrimenti). La neve non è neppure quella desiderabile, più primaverile che invernale: con queste premesse dopo un chilometro restano in otto davanti, con Diggins che si stacca e il duello Norvegia-Svezia che si accende da subito (Dahlqvist a parte, anche lei subito fuori dai giochi).