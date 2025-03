Internews24.com - Frattesi Inter, l’infortunio di Zielinski apre la strada al centrocampista: Inzaghi osserva e valuta

Davide Frattesi ha attraversato un mese difficile, dal momento che, dopo la sconfitta per 3-0 contro la Fiorentina, non è più stato schierato come titolare da Simone Inzaghi, eccetto che per la partita di Coppa Italia contro la Lazio. Nelle ultime sei gare tra campionato e Champions League, infatti, l'ex Sassuolo ha giocato solo 53 minuti. Recentemente, durante la partita con il Monza, al momento della sostituzione di Mkhitaryan, Inzaghi ha optato per Zielinski, e dopo l'infortunio all'ex Napoli, la scelta è ricaduta su Correa invece di Frattesi. Questo ha fatto sorgere dei dubbi sulla posizione del centrocampista, il quale era stato cercato dalla Roma ma senza successo, a causa delle elevate richieste economiche dell'Inter, che valuta Frattesi tra i 35 e i 40 milioni di euro, attirando anche l'interesse dalla Premier League.