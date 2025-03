Fratoianni critica il piano Von der Leyen | 800 milioni per la spesa militare? Investiamo in sanità e istruzione non in armi

Leggi su Orizzontescuola.it

Durante la trasmissione "In Altre Parole" su La7, Nicolaha espresso forti critiche aldella presidente della Commissione Europea Ursula von derdi investire 800 miliardi di euro in spese militari nazionali, derogando al Patto di Stabilità. L'articoloilVon der: “800per lain, non in” .