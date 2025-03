Oasport.it - Francesco Friedrich invincibile anche a Lake Placid! Il tedesco è di nuovo campione del mondo nel bob a 2

. Sempre. Fortissimamente. Nella leggenda. Il fuoriclasse nativo di Pirna si è aggiudicato la gara di bob a 2 valevole per i Campionati Mondiali 2025 in corso di svolgimento a(Stati Uniti).Sul budello dello Stato di New York ilclasse 1989 ha conquistato il suo 17° titolo iridato (tra prove singole e di squadra) che va ad aggiungersi a 4 medaglie d’oro olimpiche e 14 Sfere di Cristallo tra bob a 2 e bob a 4. La gara di(che si è conclusa in una tripletta teutonica) ha riproposto l’ennesimo duello trae Johannes Lochner, con quest’ultimo che ha tentato la rimonta finale, ma fermandosi a 3 centesimi dal rivale., infatti, ha concluso la sua gara con il tempo complessivo di 3:39.