Ilrestodelcarlino.it - Francesco Colombati:: "I miei dodici film con Pupi Avati"

È uscito in questi giorni nei cinema ’L’orto americano’ di, adattamento del suo omonimo romanzo, un ritorno al gotico padano in stile La casa dalle finestre che ridono, tra Mid West americano, Bologna e la bassa ferrarese. Avvolto nel densissimo bianco e nero che rende tutto ancor più gotico, c’è anche l’attore bolognesenel ruolo dello psichiatra.ha girato 12con: "quando il maestro ha un ruolo per me, mi chiama", racconta., quella conè una lunga relazione cinematografica?"Sì, è iniziata 26 anni fa e nel frattempo siamo diventati amici. Però, quandoha una parte per me mi chiama. Ho fatto 12con lui, il che significa che periodicamente ha un ruolo giusto. Come questo dello psicologo ne L’orto americano, dove mi sono trovato benissimo a lavorare con Filippo Scotti che interpreta lo scrittore protagonista".