Francesco aggiornamento sulla sua salute | la notte è stata tranquilla il Papa riposa

La Sala Stampa della Santa Sede ha fornito unmattutino sulle condizioni di, informando che laappena trascorsa èe che il Pontefice stando. Ilsi trova al 24° giorno di ricovero al Policlinico Gemelli di Roma per una polmonite bilaterale. Nel bollettino medico di ieri si è registrata una “buona risposta alla terapia”, con un “graduale, lieve miglioramento” nelle sue condizioni.Si segnala che per la giornata di domenica non è previsto alcun bollettino medico. L’Angelus, come nelle settimane precedenti, sarà diffuso esclusivamente in formato scritto.Il prossimo bollettino medico dovrebbe quindi essere previsto per domani.