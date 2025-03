Anteprima24.it - FOTO- Tutti pazzi per Benedetta Rossi tra ricette e selfie

Tempo di lettura: 2 minutiGrandi, piccinim adolescenti, nessuno si è voluto perdere l’occasione di incontare da vicinoe scattare uncon la cuoca blogger che con il suo “Fatto in casa da” condivide idee, consigli efacili.L’occasione è stata l’anniversario dei 5 anni dall’apertura del punto vendita “Iper Futura” in via Pescatori ad Avellino e le file per avvicinareerano di quelle imponenti. Lei con la sua semplicità e dolcezza si è resa molto disponibile, e non è un caso che i suoi follower, ai quali da qualche stagione si è unito un nutrito pubblico televisivo, sono sempre più numerosi (oltre 7,4 milioni su Facebook, 2,7 su YouTube, 3,7 su Instagram).ha raccontato la sua storia, e la sua passione per la cucina incantando e coinvolgendo i suoi entuasiasti fan ma anche i curiosi.