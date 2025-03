Anteprima24.it - FOTO/ Paperdi Juvecaserta, travolta la Gema Montecatini

Tempo di lettura: 2 minutiUna straripantesi impone nettamente sulla, vicecapolista del campionato di serie B nazionale, e conquista due punti quanto mai importanti in vista del rush finale della regular season previsto dopo la prossima sosta per le final four di Coppa Italia. I bianconeri di coach Cagnazzo, privi dell’infortunato Romano, dopo un primo quarto equilibrato, hanno preso il comando delle operazioni con un eccezionale 5/5 dalla distanza di Laganà, cui si è affiancato un altrettanto preciso Ricci, supportati da una buona intensità difensiva.L’avvio, come si diceva, è stato quanto mai equilibrato con la formazione locale che, dopo un lungo periodo di parità, ha raggiunto tre punti di margine con una tripla di Heinonen ed ha condotto fino a 2’35 dal primo mini-intervallo quando Toscano dalla media ha portato in avanti gli ospiti, che hanno poi continuato a guidare la gara, chiudendo la prima frazione avanti per 16-15.