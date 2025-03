Inter-news.it - FOTO – Icardi-Inter, disgelo definitivo! Gli auguri dell’ex capitano

Leggi su Inter-news.it

Mauronon ha mai dimenticato l’e lo ha voluto dimostrare in tutti i modi negli anni successivi al suo addio. Anche il club nerazzurro ha fatto passo verso di lui negli ultimi mesi, oggi ilsu Instagram.– Mauroè andato via nel caos dall’. Quella stagione fu maledetta per lui e tutto l’ambiente, che non passò momenti tranquilli a causa dei risultati e di un gruppo spaccato con Luciano Spalletti. I rapporti con Ivan Perisic e Marcelo Brozovic, la qualificazione in Champions League a rischio fino al 90? contro l’Empoli, il gol di Keita Balde che ha salvato la stagione. Sì, proprio colui che ieri in-Monza ha deciso di mettere la sua firma che sarebbe potuta costare uno scudetto. Nell’estate del 2019 Maurolasciò l’durante il ritiro con Antonio Conte.