Formula 1, adesso è ufficiale: 11esimo team in griglia, appassionati in visibilio

Il mondiale di1 2025 ancora deve iniziare e già si pensa al prossimo anno: tra nuove regole e l’ingresso di un nuovoin.Il mondiale di1 2025 è quasi al via, il prossimo weekend si debutterà con il Gran Premio di Australia, a Melbourne, per la prima emozionante gara dell’anno. Nonostante la grande emozione, tifosi e squadre già puntano lo sguardo alla prossima stagione. Come mai? Perché quella di quest’anno sarà la stagione che chiuderà un ciclo, dunque sarà solo di passaggio.Le vetture subito dopo la partenza (Sportnews.eu)A partire dal 2026, infatti, saranno introdotte le nuove regole imposte dalla FIA, che stravolgeranno il mondo della1. Il nuovo regolamento ha già scatenato molteplici polemiche, per via delle limitazioni imposte alle vetture e a tutto lo staff nei box, persino ai piloti, nelle loro comunicazioni con gli ingegneri.