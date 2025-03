Internews24.com - Formazioni ufficiali Roma Inter Women: le scelte di Spugna e Piovani

di Redazione: lediper il primo turno della Poule Scudetto della Serie A FemminileSono state diramate lecon le quali stanno per scendere in campo laFemminile contro l’per la sfida valevole per il primo turno della Poule Scudetto della Serie A femminile. Di seguito leoperate dai due tecnici, Alessandroe Gianpiero(4-3-3): 30 Kresche; 25 Thogersen, 2 Minami, 32 Linari, 24 Kuhl; 71 Troelsgaard, 10 Giugliano, 15 Dragoni; 7 Viens, 9 Giacinti, 11 Haavi. A disposizione: 12 Ceasar, 52 Merolla, 3 Di Guglielmo, 14 Aigbogun, 16 Corelli, 17 Pilgrim, 18 Glionna, 19 Oladipo, 22 Pandini, 23 Cissoko, 50 Paniccia Coach: Alessandro(3-5-2): 1 Rúnarsdóttir; 33 Bartoli, 24 Milinkovic, 5 Andrés; 13 Merlo, 8 Pavan, 27 Csiszar, 23 Magull, 15 Serturini; 31 Wullaert, 22 Schough.