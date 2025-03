Juventusnews24.com - Formazioni ufficiali Juve Atalanta: le scelte di Thiago Motta

di RedazionentusNews24: ledie Gasperini per la sfida di campionato dei bianconeriLatorna in campo in un big match importantissimo per la classifica ma non solo: contro l’ci sono punti pesanti in palio. Una vittoria vorrebbe dire andare al terzo posto in classifica a pari merito con i bergamaschi e continuare a inseguire il sogno scudetto. Ecco ledie Gasperini.LIVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; McKennie, Yildiz, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All.. A disp. Perin, Pinsoglio, Alberto Costa, Renato Veiga, Kalulu, Vlahovic, Koopmeiners, Mbangula.(3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, derson, Zappacosta; Cuadrado, Retegui, Lookman.